Новости
Разработка и дальнейшее сертифицирование препарата Софосбувир - стали настоящим прорывом в лечении от гепатита С, независимо от тяжести заболевания и генотипа вируса.
Сегодня, наверное, нет человека, который бы не увлекался бы мистикой. Различные истории, события иногда действительно имеют какую-то загадочную подоплеку.
В музее сфотографировали призрака
Посетительница музея-заповедника "Старая Сарепта", который расположен в Волгограде, случайно смогла сфотографировать силуэт призрака.
Во что верят люди из других стран
Суеверия или приметы существуют в любой социуме или обществе, даже если система сообщества примитивна. Например, многие знают в России, что нельзя переходить дорогу, если пробежала черная кошка.
Относится к представителям эзотерических профессий можно с иронией, недоверием, но многие все же в критических ситуациях обращаются именно к магам и экстрасенсам.
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Предназначение бленда
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Как необходимо составлять аффирмации
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Тайны Каракокшинской пещеры Алтая
Непознанное на планете Земля
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В этом романе человек оправляется после серьезной травмы, из-за этой травмы он теряет руку.
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